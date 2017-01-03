Іноземець намагався незаконно перетнути держкордон на Львівщині

Так, прикордонники Мостиського загону затримали громадянина Єгипту, який намагався незаконно перетнути державний кордон та потрапити до Польщі.

По прибуттю групи реагування з’ясувалось, що затриманим є громадянин Єгипту без документів 1996 року народження. Чоловік пішки, в обхід пункту пропуску, намагався незаконно перейти кордон та дістатися сусідньої Польщі. Наразі громадянина затримано в адміністративному порядку, в подальшому його буде притягнено до відповідальності за спробу порушення державного кордону України.