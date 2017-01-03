Іноземець намагався незаконно перетнути держкордон на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Львівщині прикордонники зупинили громадянина Єгипту, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, прикордонники Мостиського загону затримали громадянина Єгипту, який намагався незаконно перетнути державний кордон та потрапити до Польщі.
По прибуттю групи реагування з’ясувалось, що затриманим є громадянин Єгипту без документів 1996 року народження. Чоловік пішки, в обхід пункту пропуску, намагався незаконно перейти кордон та дістатися сусідньої Польщі. Наразі громадянина затримано в адміністративному порядку, в подальшому його буде притягнено до відповідальності за спробу порушення державного кордону України.