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Иностранец пытался незаконно пересечь госграницу во Львовской области

Иностранец пытался незаконно пересечь госграницу во Львовской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львовской области пограничники остановили гражданина Египта, который пытался незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники Мостиского отряда задержали гражданина Египта, который пытался незаконно пересечь государственную границу и попасть в Польшу.

По прибытию группы реагирования выяснилось, что задержанным является гражданин Египта без документов 1996 года рождения. Мужчина пешком, в обход пункта пропуска, пытался незаконно перейти границу и попасть в соседнюю Польшу. Сейчас гражданин задержан в административном порядке, в дальнейшем он будет привлечен к ответственности за попытку нарушения государственной границы Украины.

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