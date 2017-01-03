Иностранец пытался незаконно пересечь госграницу во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львовской области пограничники остановили гражданина Египта, который пытался незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, пограничники Мостиского отряда задержали гражданина Египта, который пытался незаконно пересечь государственную границу и попасть в Польшу.
По прибытию группы реагирования выяснилось, что задержанным является гражданин Египта без документов 1996 года рождения. Мужчина пешком, в обход пункта пропуска, пытался незаконно перейти границу и попасть в соседнюю Польшу. Сейчас гражданин задержан в административном порядке, в дальнейшем он будет привлечен к ответственности за попытку нарушения государственной границы Украины.