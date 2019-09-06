Іноземець налагодив у столиці продаж фальшивих євро

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Група осіб, яку очолив уродженець Казахстану, налагодила у столиці схему збуту фальшивих євро, які їх спільники друкували у Туреччині. Під час затримання фігурантів та проведення обшуків правоохоронці вилучили купюри, ззовні схожі на євро, на загальну суму 46 тисяч. Розпочато кримінальне провадження, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Києві.