Іноземець налагодив у столиці продаж фальшивих євро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Група осіб, яку очолив уродженець Казахстану, налагодила у столиці схему збуту фальшивих євро, які їх спільники друкували у Туреччині. Під час затримання фігурантів та проведення обшуків правоохоронці вилучили купюри, ззовні схожі на євро, на загальну суму 46 тисяч. Розпочато кримінальне провадження, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Києві.
"Викрили групу осіб, яка обґрунтовано підозрюється у збуті підроблених грошей в іноземній валюті. Після затримання двох фігурантів із речовими доказами правоохоронці провели обшуки за місцем їх проживання", - вказали у поліції.
За даними правоохоронців, до складу групи входило троє чоловіків і одна жінка. Організатором виявився уродженець Казахстану, якому "допомагали" двоє жителів Житомирщини та киянка.
"Спочатку ми затримали двох посередників, які намагалися збути 25 тисяч підроблених євро. Під час обшуків за місцем мешкання організатора ми виявили ще 21 тисячу фальшивих банкнот. Речові докази вилучили, а усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов.
Поліцейські з’ясували, що фальшиві євро зловмисники отримували із Туреччини, де їх друкували інші спільники. Столичні поліцейські встановлюють, хто саме виготовляв підроблені купюри та шляхи їх надходження в Україну.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
Готуються матеріали до суду для обрання міри запобіжного заходу затриманим, яким загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві затримали "валютника" з фальшивими грошима.