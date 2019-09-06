Иностранец наладил в столице продажу фальшивых евро

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Группа лиц, которую возглавил уроженец Казахстана, наладила в столице схему сбыта фальшивых евро, который их сообщники печатали в Турции. Во время задержания фигурантов и проведения обысков правоохранители изъяли купюры, внешне похожие на евро, на общую сумму 46 тысяч. Начато уголовное производство, сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Киеве.