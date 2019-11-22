Інформацію "Темному лицарю" можливо зливає група депутатів - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Інформацію про народних депутатів із фракції "Слуга народу" в Telegram-канал "Темний лицар", можливо, зливає група депутатів. Про це в інтерв’ю "Новому времени" повідомив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.
"У "Темного лицаря" багато інформації відповідає дійсності. Але акценти часто змінені. Простежується лінія: нічого у них не вийде, гибла справа. Ще потрібно з'ясувати, - це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а "Темний лицар" на її основі створює контент. Можливо, це група авторів або група депутатів", - повідомив Корнієнко.
За його словами, якщо фракція дізнається, хто зливає інформацію, то будуть вирішувати, виганяти цих людей із фракції чи ні.
"При цьому у "Темного лицаря" присутній мотив – розвалити все. Можливо, це маневр, щоб тримати нас у тонусі", - зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що “Темний лицар”, який "зливає" інформацію в своєму Telegram-каналі про членів партії “Слуга народу”, - це один із відомих блогерів і член партії.