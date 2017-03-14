Інформацію щодо нападу активістів на поліцію передали прокурору Донецької області - В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Інцидент з нападом учасників блокади на поліцейських доведений до прокурора області і він вирішить чи відкривати кримінальне провадження за цим фактом. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Дану ситуацію я довів до прокурора області і прокурор області має прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по нападу на співробітників поліції і нанесення їм тілесних ушкоджень", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.