Інформацію щодо нападу активістів на поліцію передали прокурору Донецької області - В.Аброськін

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Інцидент з нападом учасників блокади на поліцейських доведений до прокурора області і він вирішить чи відкривати кримінальне провадження за цим фактом. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

"Дану ситуацію я довів до прокурора області і прокурор області має прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по нападу на співробітників поліції і нанесення їм тілесних ушкоджень", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.

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