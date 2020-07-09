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19 березня, 18:42 • 95891 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135738 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129477 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134061 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123960 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 168287 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125812 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125416 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124289 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Інформація про зміну керівника Міненерго була помилковою

Інформація про зміну керівника Міненерго була помилковою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Інформація про зміну керівника Міненерго Ольги Буславець не підтвердилася, повідомляє УНН.

У кінці минулого місяця деякі ЗМІ поширили інформацію про пошук заміни для Ольги Буславець і визначення кандидатів на її посаду. Називалися Валерій Кальченко, Віктор Куртєв, Олександр Сагур і Костянтин Ущаповський, які на той момент нібито вже проходили спецперевірку.

Однак у відповіді на запит УНН СБУ повідомила, що вищезгадані особи на спецперевірку не подавались.

"Запити про проведення такої перевірки щодо запитуваних осіб не надходили", - повідомили у СБУ.

Українські Національні Новини

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