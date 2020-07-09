Інформація про зміну керівника Міненерго була помилковою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Інформація про зміну керівника Міненерго Ольги Буславець не підтвердилася, повідомляє УНН.
У кінці минулого місяця деякі ЗМІ поширили інформацію про пошук заміни для Ольги Буславець і визначення кандидатів на її посаду. Називалися Валерій Кальченко, Віктор Куртєв, Олександр Сагур і Костянтин Ущаповський, які на той момент нібито вже проходили спецперевірку.
Однак у відповіді на запит УНН СБУ повідомила, що вищезгадані особи на спецперевірку не подавались.
"Запити про проведення такої перевірки щодо запитуваних осіб не надходили", - повідомили у СБУ.