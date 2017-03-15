Інформація про замінування житлового будинку в Одесі не підтвердилася

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 березня. УНН. В ході обстеження житлового будинку, розташованого за адресою вул.Пантелеймонівська, 128, та прилеглої до нього території, вибухових пристроїв виявлено не було. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

З будинку було евакуйовано близько 30 осіб. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування. Вирішується питання щодо внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, о 15:10 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що на вул.Пантелеймонівській, 128 заміновано житловий будинок.

Українські Національні Новини

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