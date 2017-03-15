Информация о заминировании жилого дома в Одессе не подтвердилась
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. В ходе обследования жилого дома, расположенного по адресу ул. Пантелеймоновская, 128, и прилегающей к нему территории, взрывных устройств обнаружено не было. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Из дома были эвакуированы около 30 человек. Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании. Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в 15:10 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул. Пантелеймоновская, 128 заминирован жилой дом.