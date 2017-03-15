Информация о заминировании жилого дома в Одессе не подтвердилась

ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. В ходе обследования жилого дома, расположенного по адресу ул. Пантелеймоновская, 128, и прилегающей к нему территории, взрывных устройств обнаружено не было. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.