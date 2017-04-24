Інформація про замінування залізничного вокзалу в Одесі не підтвердилася

“З метою забезпечення безпеки громадян на час перевірки правоохоронцями було евакуйовано близько трьохсот громадян,”- зазначили у відомстві.

На даний час залізничний вокзал працює у звичайному режимі.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення.

Нагадаємо, 24 квітня замінували будівлю Рівненського облмуздрамтеатру.