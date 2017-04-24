Информация о минировании железнодорожного вокзала в Одессе не подтвердилась

"В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями было эвакуировано около трехсот граждан", - отметили в ведомстве.

В настоящее время железнодорожный вокзал работает в обычном режиме.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения.

Напомним, 24 апреля заминировали здание Ровенского облмуздрамтеатра .