Информация о минировании железнодорожного вокзала в Одессе не подтвердилась
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В ходе обследования здания вокзала и прилегающей к ней территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
"В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями было эвакуировано около трехсот граждан", - отметили в ведомстве.
В настоящее время железнодорожный вокзал работает в обычном режиме.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения.
Напомним, 24 апреля заминировали здание Ровенского облмуздрамтеатра .