Інформація про замінування ринку в Харкові не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронці оглянули тисячу квадратних метрів приміщення та прилеглої території ринку “Привоз Новосалтівський” в Московському районі Харкова та не виявили жодних вибухових речовин. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна группа відділу поліції, експерти-вибухотехніки, кінологи. В результаті огляду території вибухових речовин виявлено не було.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Наразі здійснюються усі необхідні розшукові заходи для встановлення осіб, які зробили повідомлення про замінування.
Нагадаємо, сьогодні близько 9:14 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні адміністрації ринку, розташованому на проспекті Тракторобудівників,104 закладено вибуховий пристрій.