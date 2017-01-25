Информация о заминировании рынка в Харькове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители осмотрели тысячу квадратных метров помещения и прилегающей территории рынка "Привоз Новосалтовский" в Московском районе Харькова и не обнаружили никаких взрывоопасных устройство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи. В результате осмотра территории взрывчатых веществ обнаружено не было.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Осуществляются все необходимые розыскные мероприятия для установления лиц, сообщивших о заминировании.
Напомним, сегодня около 9:14 в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что в помещении администрации рынка, расположенном на проспекте Тракторостроителей, 104 заложено взрывное устройство.