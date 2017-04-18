Інформація про замінування інституту в Харкові не підтвердилася

“Правоохоронці оглянули 9 300 кв. м території та евакуювали 200 громадян. Вибухових пристроїв не виявлено”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні о 07:50 в поліцію подзвонив невідомий чоловік із повідомленням, що нібито в приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління закладено вибухівку.

На проспект Московський, 75 виїжджали працівники вибухотехнічного управління обласної поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції.

Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.