Інформація про замінування інституту в Харкові не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Інформація про замінування Харківського регіонального інституту державного управління не підтвердилася. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
“Правоохоронці оглянули 9 300 кв. м території та евакуювали 200 громадян. Вибухових пристроїв не виявлено”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні о 07:50 в поліцію подзвонив невідомий чоловік із повідомленням, що нібито в приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління закладено вибухівку.
На проспект Московський, 75 виїжджали працівники вибухотехнічного управління обласної поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції.
Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.