Информация о заминировании института в Харькове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Информация о заминировании Харьковского регионального института государственного управления не подтвердилась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
“Правоохранители осмотрели 9 300 кв. м территории и эвакуировали 200 граждан. Взрывных устройств не обнаружено”, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 07:50 в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что якобы в здании Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка.
На проспект Московский, 75 выезжали работники взрывотехнического управления областной полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.