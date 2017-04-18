Информация о заминировании института в Харькове не подтвердилась

“Правоохранители осмотрели 9 300 кв. м территории и эвакуировали 200 граждан. Взрывных устройств не обнаружено”, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 07:50 в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что якобы в здании Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка.

На проспект Московский, 75 выезжали работники взрывотехнического управления областной полиции, следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.