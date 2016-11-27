Інформація про постраждалих українців через пожежі в Ізраїлі не надходила – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Інформація щодо постраждалих громадян України внаслідок пожеж в Ізраїлі не надходила. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“За повідомленням Посольства України в Ізраїлі, інформація щодо наявності гр. України серед постраждалих унаслідок пожеж до установи не надходила”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Посольства України в Ізраїлі, українські спеціальні літаки здійснюють заходи, пов’язані з патрулюванням гірської місцевості, виявленням та ліквідацією пожеж.
Також зазначається, що станом на 27 листопада найбільші осередки пожеж локалізовані.