Информация о пострадавших украинцах из-за пожаров в Израиле не поступала - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Информация о пострадавших гражданах Украины в результате пожа в Израиле не поступала. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"По сообщению посольства Украины в Израиле, информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров в учреждение не поступала", - говорится в сообщении.
По информации Посольства Украины в Израиле, украинские специальные самолеты осуществляют мероприятия, связанные с патрулированием горной местности, выявлением и ликвидацией пожаров.
Также отмечается, что по состоянию на 27 ноября крупнейшие очаги пожаров локализовали.