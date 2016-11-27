Информация о пострадавших украинцах из-за пожаров в Израиле не поступала - МИД

"По сообщению посольства Украины в Израиле, информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров в учреждение не поступала", - говорится в сообщении.

По информации Посольства Украины в Израиле, украинские специальные самолеты осуществляют мероприятия, связанные с патрулированием горной местности, выявлением и ликвидацией пожаров.

Также отмечается, что по состоянию на 27 ноября крупнейшие очаги пожаров локализовали.