Інформація про можливий наступ ворога на Сумщині не відповідає дійсності – голова ОВА

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 1605 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 6141 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 47161 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 156211 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134684 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166391 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 192037 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224390 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225639 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455543 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 118196 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120898 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 111248 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121543 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50529 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 156210 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455543 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408398 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617385 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 741103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22591 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 39079 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 102024 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137111 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220566 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Інформація про можливий наступ ворога на Сумщині не відповідає дійсності – голова ОВА

Інформація про можливий наступ ворога на Сумщині не відповідає дійсності – голова ОВА

Київ • УНН

 • 259409 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Інформація про можливий наступ ворога у Сумській області не відповідає дійсності. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

«Соцмережами шириться інформація, щодо можливого наступу ворога на Сумщину. Але вона не відповідає дійсності! За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована», - повідомив Живицький.

Голова ОВА додав, що ворог здійснює провокаційні обстріли - захисники і захисниці дають гідну відсіч таким діям.

«Наразі ознак формування військових частин чи угруповань на нашому напрямку не виявлено!», - додав він.

Також Живицький повідомив, що є попередження від військових, що із 00:00 3 листопада 2022 року будуть проводитись навчання. Можливо, мешканці області будуть спостерігати більш інтенсивний рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Але це планові заходи, а не привід для хвилювань.

Контекст

Перший заступник голови оборонного комітету Ради, член фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтенант Михайло Забродський у своїй статті написав, що російські окупанти можуть створити два ударні угруповання на Сумському та Запорізькому напрямках, щоб спробувати оточити угруповання Збройних Сил України на лівобережжі Дніпра.

За його словами, противник у 2023 році може створити два потужні ударні угруповання на Запорізькому та Сумському напрямках, зокрема, завдяки боєздатним частинам, що відійдуть із Херсона. Ці угруповання можуть спробувати завдати двох одночасних ударів на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро, а угруповання РФ на Донбасі має сковувати дії ЗСУ і унеможливлювати використання військ на інших напрямках.

Заяву Забродського одразу підхопили інформаційні ресурси та почали подавати її, як цілком ймовірний план наступу ворога, що буде реалізований найближчим часом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,158.11
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.51
Ethereum
$1,854.05