Інформація про можливий наступ ворога на Сумщині не відповідає дійсності – голова ОВА

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«Соцмережами шириться інформація, щодо можливого наступу ворога на Сумщину. Але вона не відповідає дійсності! За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована», - повідомив Живицький.

Голова ОВА додав, що ворог здійснює провокаційні обстріли - захисники і захисниці дають гідну відсіч таким діям.

«Наразі ознак формування військових частин чи угруповань на нашому напрямку не виявлено!», - додав він.

Також Живицький повідомив, що є попередження від військових, що із 00:00 3 листопада 2022 року будуть проводитись навчання. Можливо, мешканці області будуть спостерігати більш інтенсивний рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Але це планові заходи, а не привід для хвилювань.

Контекст

Перший заступник голови оборонного комітету Ради, член фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтенант Михайло Забродський у своїй статті написав, що російські окупанти можуть створити два ударні угруповання на Сумському та Запорізькому напрямках, щоб спробувати оточити угруповання Збройних Сил України на лівобережжі Дніпра.

За його словами, противник у 2023 році може створити два потужні ударні угруповання на Запорізькому та Сумському напрямках, зокрема, завдяки боєздатним частинам, що відійдуть із Херсона. Ці угруповання можуть спробувати завдати двох одночасних ударів на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро, а угруповання РФ на Донбасі має сковувати дії ЗСУ і унеможливлювати використання військ на інших напрямках.

Заяву Забродського одразу підхопили інформаційні ресурси та почали подавати її, як цілком ймовірний план наступу ворога, що буде реалізований найближчим часом.