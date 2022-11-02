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Информация о возможном наступлении врага в Сумской области не соответствует действительности – председатель ОВА

Информация о возможном наступлении врага в Сумской области не соответствует действительности – председатель ОВА

Киев • УНН

 • 259409 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Информация о возможном наступлении врага в Сумской области не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

«Соцсетями распространяется информация о возможном наступлении врага на Сумщину. Но она не соответствует действительности! По информации командования ОТУ Сумы, ситуация стабильная и контролируемая», - сообщил Живицкий.

Глава ОВА добавил, что враг совершает провокационные обстрелы – защитники и защитницы дают достойный отпор таким действиям.

«Пока признаков формирования воинских частей или группировок на нашем направлении не обнаружено!», – добавил он.

Также Живицкий сообщил, что есть предупреждения от военных, что с 00:00 3 ноября 2022 будут проводиться учения. Возможно, жители области будут наблюдать более интенсивное движение военной техники, больше личного состава с оружием на улицах населенных пунктов. Но это плановые меры, а не повод для беспокойства.

Контекст

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета, член фракции "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский в своей статье написал, что российские оккупанты могут создать две ударные группировки на Сумском и Запорожском направлениях, чтобы попытаться окружить группировку Вооруженных Сил Украины на левобережье Днепра.

По его словам, противник в 2023 году может создать две мощных ударных группировки на Запорожском и Сумском направлениях, в частности, благодаря боеспособным частям, которые уйдут из Херсона. Эти группировки могут попытаться нанести два одновременных удара на направлениях Сумы-Полтава-Днепр и Запорожье-Днепр, а группировка РФ на Донбассе должна сковывать действия ВСУ и исключать возможность использования войск на других направлениях.

Заявление Забродского сразу подхватили информационные ресурсы и начали подавать его как вполне вероятный план наступления врага, который будет реализован в ближайшее время.

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