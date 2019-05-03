Інформація про британського інвестора для Мужіївського родовища не відповідає дійсності

КИЇВ. 3 травня. УНН. Компанія Avellana Gold з 2016 року володіє спеціальними дозволами на розробку Мужіївського родовища, що на Закарпатті, та веде відповідну до них діяльність. Інформація про захід на родовище британського інвестора не відповідає дійсності. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, пише УНН.