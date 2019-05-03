Информация о британском инвестора для Мужиивского месторождения не соответствует действительности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Компания Avellana Gold с 2016 года владеет специальными разрешениями на разработку Мужиевского месторождения, на Закарпатье и ведет соответствующую них деятельность. Информация о мероприятии на месторождение британского инвестора не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном сообщении компании, пишет УНН.
На днях из СМИ стало известно, что вроде британская компания Gofer Mining PLC планирует осуществлять инвестиции в Мужиевское месторождение полиметаллических руд. Заметим, всеми активами владеет Avellana Gold и никакие переговоры относительно новых инвесторов не ведутся и не планируются, сообщает пресс-служба компании Avellana Gold.
"Американская компания Avellana Gold, которая занимается месторождением уже три года, раньше никогда не слышала о новом инвестора. "Мы единственная компания, которая владеет спецразрешения на разведку Мужиивского месторождения полиметаллических руд в Закарпатье, и не общались ни с какими инвесторами. О компании Gofer Mining PLC, которая якобы хочет вкладывать в Мужиевское месторождение, мы узнали из СМИ. Их представители к нам не обращались, никаких переговоров не происходило ", - сообщает компания Avellana Gold.
Поэтому информация, распространенная в СМИ о новом инвестора, противоречит действительности. Несмотря на сомнительное происхождение этой вроде инвестиционной компании, их действия расцениваются как мошенничество.
Справка:
Компания Avellana Gold занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", обладающих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовский месторождения).