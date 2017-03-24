Інформаторка терористів "ДНР" проведе два роки за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Маріупольський суд визнав жительку Донеччини винною в сприянні тероризму і засудив її до двох років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що мешканка с. Хлібодарівка у вересні 2014 року стала активно співпрацювати з бойовиками терористичної організації “ДНР”. Жінка з мобільного телефону передавала деталізовані дані про місця дислокації, маршрути пересування та вогневі позиції військовослужбовців і військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції у Волноваському районі, а також с. Старий Крим Кальміуського району м. Маріуполя та м. Мангуш Донецької області.
Вказану інформацію засуджена передавала учаснику терористичної організації “ДНР” з позивним “Багіра”. У подальшому бойовики використовували ці дані у веденні терористичної діяльності проти органів державної влади та військових підрозділів Україна, а саме — у здійсненні артилерійських обстрілів місць дислокації українських військових та військової техніки.
У суді жінка повністю визнала свою провину в інкримінованому злочині та розкаялась.
Вирок суду — два роки та два місяці позбавленні волі.
Як повідомляв УНН, учасника збройного формування “Сомалі” судитимуть на Миколаївщині.