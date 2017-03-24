Информатор террористов "ДНР" проведет два года за решеткой

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 45824 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180706 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131809 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125837 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118066 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106560 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107584 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информатор террористов "ДНР" проведет два года за решеткой

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Мариупольский суд признал жительницу Донецкой области виновной в пособничестве терроризму и приговорил ее к двум годам заключения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что жительница с. Хлебодаровка в сентябре 2014 года стала активно сотрудничать с боевиками террористической организации "ДНР". Женщина с мобильного телефона передавала детализированные данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и огневых позициях военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формированиях, задействованных в проведении антитеррористической операции в Волновахском районе, а также с. Старый Крым Кальмиусского района, Мариуполе и г. Мангуш Донецкой области.

Указанную информацию осужденная передавала участнику террористической организации "ДНР" с позывным "Багира". В дальнейшем боевики использовали эти данные в ведении террористической деятельности против органов государственной власти и военных подразделений Украины, а именно - в осуществлении артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военных и военной техники.

В суде женщина полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении и раскаялась.

Приговор суда - два года и два месяца лишения свободы.

Как сообщал УНН, участника вооруженного формирования "Сомали" будут судить в Николаевской области.

 

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