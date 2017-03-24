Информатор террористов "ДНР" проведет два года за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Мариупольский суд признал жительницу Донецкой области виновной в пособничестве терроризму и приговорил ее к двум годам заключения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что жительница с. Хлебодаровка в сентябре 2014 года стала активно сотрудничать с боевиками террористической организации "ДНР". Женщина с мобильного телефона передавала детализированные данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и огневых позициях военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формированиях, задействованных в проведении антитеррористической операции в Волновахском районе, а также с. Старый Крым Кальмиусского района, Мариуполе и г. Мангуш Донецкой области.
Указанную информацию осужденная передавала участнику террористической организации "ДНР" с позывным "Багира". В дальнейшем боевики использовали эти данные в ведении террористической деятельности против органов государственной власти и военных подразделений Украины, а именно - в осуществлении артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военных и военной техники.
В суде женщина полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении и раскаялась.
Приговор суда - два года и два месяца лишения свободы.
Как сообщал УНН, участника вооруженного формирования "Сомали" будут судить в Николаевской области.