Информатор террористов "ДНР" проведет два года за решеткой

Установлено, что жительница с. Хлебодаровка в сентябре 2014 года стала активно сотрудничать с боевиками террористической организации "ДНР". Женщина с мобильного телефона передавала детализированные данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и огневых позициях военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формированиях, задействованных в проведении антитеррористической операции в Волновахском районе, а также с. Старый Крым Кальмиусского района, Мариуполе и г. Мангуш Донецкой области.

Указанную информацию осужденная передавала участнику террористической организации "ДНР" с позывным "Багира". В дальнейшем боевики использовали эти данные в ведении террористической деятельности против органов государственной власти и военных подразделений Украины, а именно - в осуществлении артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военных и военной техники.

В суде женщина полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении и раскаялась.

Приговор суда - два года и два месяца лишения свободы.

Как сообщал УНН, участника вооруженного формирования "Сомали" будут судить в Николаевской области.