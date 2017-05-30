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Інформаторка "МГБ ДНР" отримала три роки за співпрацю з терористами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Колегія суддів Слов’янського міськрайсуду засудила до трьох з половиною років позбавлення волі інформаторку терористичної організації “МГБ ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Інформаторка "МГБ ДНР" отримала три роки за співпрацю з терористами

Правоохоронці встановили, що мешканка Слов’янського району протягом червня-вересня 2015 року збирала та передавала бойовикам організації інформацію про сили та техніку українських військових, задіяних у проведенні антитерористичної операції. Після отримання даних від неї терористи, зокрема, коригували артобстріли позицій сил АТО, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури населених пунктів Слов’янського району.

Співробітники контррозвідки СБ України затримали спільницю терористів у жовтні 2015 року. Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили мобільну та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації бойовикам.

Суд визнав її винною у скоєнні злочину, передбаченому за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, бойовика “ДНР” засуджено на Буковині до 11 років позбавлення волі.

 

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