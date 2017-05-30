Информаторка "МГБ ДНР" получила три года за сотрудничество с террористами

Правоохранители установили, что жительница Славянского района в течение июня-сентября 2015 собирала и передавала боевикам организации информацию о силах и технику украинских военных, задействованных в проведении антитеррористической операции. После получения данных от нее террористы, в частности, корректировали артобстрелы позиций сил АТО, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры населенных пунктов Славянского района.

Сотрудники контрразведки СБ Украины задержали сообщницу террористов в октябре 2015 года. Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли мобильную и компьютерную технику с доказательствами передачи информации боевикам.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, боевика "ДНР" осуждили на Буковине до 11 лет лишения свободы.