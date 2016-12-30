Інформатора терористів "ДНР" засудили до 4 років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Донеччині засудили інформатора терористів "ДНР" до чотирьох років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Доведено, що житель Покровського району, у період з грудня 2014 по січень 2015 року, побачивши переміщення різного роду військової техніки, озброєння та військових вантажівок з боєприпасами Збройних сил України, передавав інформацію про їх дислокацію та рух учаснику незаконного військового збройного формування з позивним “Динамо”.
Злочинна діяльність чоловіка була припинена співробітниками СБУ у зв’язку з його затриманням.
Суд визнав чоловіка винним та засудив його за ч.2 ст.260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі.
Прокуратура Донецької області подала апеляційну скаргу.
Апеляційний суд Донецької області виніс новий вирок, яким визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України та засудив до чотирьох років позбавлення волі.