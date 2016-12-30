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Інформатора терористів "ДНР" засудили до 4 років

Інформатора терористів "ДНР" засудили до 4 років

Київ • УНН

 • 9166 перегляди

КИЇВ. 30  грудня. УНН. На Донеччині засудили інформатора терористів "ДНР" до чотирьох років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Доведено, що житель Покровського району, у період з грудня 2014 по січень 2015 року, побачивши переміщення різного роду військової техніки, озброєння та військових вантажівок з боєприпасами Збройних сил України, передавав інформацію про їх дислокацію та рух учаснику незаконного військового збройного формування з позивним “Динамо”.

Злочинна діяльність чоловіка була припинена співробітниками СБУ у зв’язку з його затриманням.

Суд визнав чоловіка винним та засудив його за ч.2 ст.260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокуратура Донецької області подала апеляційну скаргу.

Апеляційний суд Донецької області виніс новий вирок, яким визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України та засудив до чотирьох років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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