Информатора террористов "ДНР" приговорили к 4 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Донецкой области осудили информатора террористов "ДНР" до четырех лет заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Доказано, что житель Покровского района, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года, увидев перемещение различного рода военной техники, вооружения и военных грузовиков с боеприпасами Вооруженных сил Украины, передавал информацию об их дислокации и движении участнику незаконного военного вооруженного формирования с позывным "Динамо".
Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками СБУ в связи с его задержанием.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его по ч.2 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
Прокуратура Донецкой области подала апелляционную жалобу.
Апелляционный суд Донецкой области вынес новый приговор, которым признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы.