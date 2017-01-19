Інформатора терористів “ДНР” заочно судитимуть на Полтавщині

Встановлено, що у 2014 році громадянка за власної ініціативи почала співпрацювати з терористами. На території Волноваського, Мар’їнського, Старобешівського районів Донецької області, збираючи дані про місця дислокації, маршрути, кількість підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції, інформатора передавала їх телефоном одному з учасників терористичної організації “ДНР”.

Через те, що зазначена особа перебуває на непідконтрольній українській владі території, слідчі СВ УСБУ в області та процесуальні керівники прокуратури прийняли рішення про проведення щодо неї спеціального досудового розслідування, за результатами якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 ККУ направлений до Октябрського районного суду Полтави.