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Інформатора терористів “ДНР” заочно судитимуть на Полтавщині

Інформатора терористів “ДНР” заочно судитимуть на Полтавщині

Київ • УНН

 • 6766 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо інформатора терористів “ДНР” для заочного засудження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.

 

Встановлено, що у 2014 році громадянка за власної ініціативи почала співпрацювати з терористами. На території Волноваського, Мар’їнського, Старобешівського районів Донецької області, збираючи дані про місця дислокації, маршрути, кількість підрозділів і військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції, інформатора передавала їх телефоном одному з учасників терористичної організації “ДНР”.

Через те, що зазначена особа перебуває на непідконтрольній українській владі території, слідчі СВ УСБУ в області та процесуальні керівники прокуратури прийняли рішення про проведення щодо неї спеціального досудового розслідування, за результатами якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 ККУ направлений до Октябрського районного суду Полтави.

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