Информатора террористов "ДНР" будут заочно судить в Полтавской области

Установлено, что в 2014 году гражданка по собственной инициативе начала сотрудничать с террористами. На территории Волновахского, Марьинского, Старобешевского районов Донецкой области, собирая данные о местах дислокации, маршрутах, количестве подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции, информатор передавала их по телефону одному из участников террористической организации " ДНР ".

Так как указанное лицо находится на неподконтрольной украинской власти территории, следователи СО УСБУ в области и процессуальные руководители прокуратуры приняли решение о проведении в отношении нее специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины направлен в Октябрьский районный суд Полтавы.