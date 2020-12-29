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Інформатор Деркача відмовився від своїх свідчень у справі ТЕЦ

Київ • УНН

 • 12221 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Інформатор Андрія Деркача Віталій Михайлюк відмовився від своїх свідчень у справі ТЕЦ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політтехнолог Тарас Чорновіл, інформує УНН.

Інформатор Деркача відмовився від своїх свідчень у справі ТЕЦ

"Пройшло лишь три місяці, а "головний свідок" поширив вже нову, діаметрально протилежну заяву: "Моє ім'я Віталій Михайлюк. Я став мимовільним учасником злочинної змови з метою втручання у виборчий процес у США і заподіяння шкоди Джозефу Байдену і Демократичній партії США. Публічно заявляю, що інформація, яку я передав Андрію Деркачу, є маніпулятивною і помилковою. Я визнаю, і каюсь, що свідомо зробив ряд дій з метою особистої помсти керівництву і власникам ТЕЦ. Прошу мене почути і поширити цю заяву, - я більше не бажаю бути пішаком у кулуарних іграх сильних світу цього. Мене просто використовували, я ж хочу жити спокійно, подорожувати і танцювати з коханою дружиною", - повідомив він.

Чорновіл зазначив, що подібні слова не так заяви для преси, як "явка з повинною для правоохоронних органів США", для яких Михайлюк тепер цінний свідок, а Деркач і Кулик - вигідні для ритуальної жертви персонажі, з огляду на той факт, що тепер владі Зеленського необхідно здати багатьох, щоб вивести з-під удару господаря.

Також політтехнолог зазначив, що на даний момент ми маємо зізнання людини, яка підтвердила, що передавала Деркачу фальсифіковані матеріали щодо схем виведення коштів з ТЕЦ, отже - сумнів у своїй достовірності викликають і "плівки Деркача", які, на його думку, швидше за все "підганялися" під гучні епізоди.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що завдяки сприянню Віталія Михайлюка, у минулому співробітника СБУ і екскерівника підрозділу безпеки компанії "ТехНова" Анатолія Шкрібляка, були викриті схеми з виведенням коштів з ТЕЦ у Чернігові, Сумах та Черкасах, і Дарницької ТЕЦ у Києві. Однак на даний момент Михайлюк опублікував документи, які спростовують ці факти.

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