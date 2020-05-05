Інфекційні хвороби — це національна безпека країни - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Всі дослідження на інфекційні хвороби повинні лежати на плечах держави, оскільки вони є національною безпекою країни. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “19:00” Анастасії Дайнод і Ростислава Сухачова в ефірі телеканалу ZiK, передає УНН.
“Всі дослідження на інфекційні хвороби взагалі повинні лежати на плечах держави, так у всьому світі, тому що інфекція — це національна безпека країни, не можна сподіватись тільки на тих людей, у яких є гроші піти, заплатити і зробити аналіз. Подивіться, що робиться в регіонах, там люди, якщо кінці з кінцями зводять, яке там тестування, не можна цього допускати”, — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Голубовська повідомляла, що Україна в чомусь була підготовлена до епідемії коронавірусу краще, ніж Нью-Йорк, адже у них лікарі не мали навіть засобів індивідуального захисту.