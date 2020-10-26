Інфекціоністи розповіли, чому ПЛР-тестування на "ковід" так часто дає похибки

ukru
14:10 • 44811 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 102278 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 109975 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 112249 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 143770 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124013 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124077 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123522 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107356 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113762 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 69800 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 81015 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 101280 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 100020 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 64208 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 51874 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 64208 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 58836 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 143782 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 112021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 40194 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 50353 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105641 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124155 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123684 перегляди
Актуальне
Інфекціоністи розповіли, чому ПЛР-тестування на "ковід" так часто дає похибки

Інфекціоністи розповіли, чому ПЛР-тестування на "ковід" так часто дає похибки

Київ • УНН

 • 28195 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. ПЛР-тестування під час діагностики "ковіду" дуже часто дає неправильний результат, що може призвести до смертельно небезпечних наслідків. УНН поцікавився у лікарів-інфекціоністів, чому саме ПЛР-тест дає хибні результати, та яким чином можна підстрахуватись під час діагностування хвороби.

"ПЛР може бути псевдонегативним тому що забір був не з тої ділянки, де була велика кількість збудників, тобто техніка забору може бути порушена. Або чутливість методу є недостатня висока. Тому що якщо, наприклад, у тесту є умовних одиниць десять збудників, а він "знайшов" на дев’ять, то він може не вловити", - розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

З ним погоджується й лікар-інфекціоніст Лариса Мороз.

"ПЛР-тест потрібно брати в перші дні захворювання, поки вірус є у верхніх дихальних шляхах. Також важливу роль грає техніка його виконання: потрібно глибоко занурюватися в носову і ротову порожнину, десь 20-25 см. Тобто цей тест не є приємним, він є болючим, бо якщо таких відчуттів немає, тоді він хибно зроблений. І крім того, він повинен транспортуватися у спеціальному транспортному середовищі. А з моменту забору до моменту постанови повинна пройти максимум доба. Якщо вже більше, то можемо просто не виявити вірус", - зазначила вона.

Тому інфекціоністи вважають, що на будь-якому етапі захворювання важлива комплексна діагностика, а не виключно ПЛР-тестування. Так, лікар Гайдук вважає, що підкріплюючою альтернативою ПЛР може бути тест на антиген.

"Тест на антиген — це є добрий варіант і альтернатива ПЛР, бо ІФА на антитіла, наприклад, виявляє імуноглобулін, тобто реакцію організму на збудник, а не сам збудник чи його антиген. Тобто порівняти в позитивному плані можна ПЛР і метод виявлення на антиген", - впевнений експерт.

Лікар-інфекціоніст Лариса Мороз зазначила, що як і ПЛР, антигенний тест так само показує зараження у перші дні захворювання.

"На антиген тест буде виявляти зараження у перші терміни захворювання. Але його у нас ще немає, як буде, то ми подивимося", - розповіла вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92