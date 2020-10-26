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Инфекционисты рассказали, почему ПЦР-тестирование на "ковид" так часто дает погрешности

Инфекционисты рассказали, почему ПЦР-тестирование на "ковид" так часто дает погрешности

Киев  •  УНН

 • 28194 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. ПЦР-тестирование во время диагностики "ковида" очень часто дает неправильный результат, что может привести к смертельно опасным последствиям. УНН поинтересовался у врачей-инфекционистов, почему ПЦР-тест дает ложные результаты, и каким образом можно подстраховаться при диагностировании болезни.

"ПЦР может быть ложноотрицательным, потому что забор был не из того участка, где было большое количество возбудителей, то есть техника забора может быть нарушена. Или чувствительность метода является недостаточно высокой. Потому что если, например, у теста есть условных единиц десять возбудителей, а он "нашел" на девять, то он может не уловить", - рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.

С ним соглашается и врач-инфекционист Лариса Мороз.

"ПЦР-тест нужно брать в первые дни заболевания, пока вирус в верхних дыхательных путях. Также важную роль играет техника его исполнения: нужно глубоко погружаться в носовую и ротовую полость, где-то 20-25 см. То есть этот тест не является приятным, он является болезненным, потому что если таких ощущений нет, тогда он неправильно сделан. И кроме того, он должен транспортироваться в специальном транспортном среде. А с момента забора до момента постановления должны пройти максимум сутки. Если больше, то можем просто не обнаружить вирус", - отметила она.

Поэтому инфекционисты считают, что на любом этапе заболевания важна комплексная диагностика, а не исключительно ПЦР-тестирование. Так, врач Гайдук считает, что подкрепляющей альтернативой ПЦР может быть тест на антиген.

"Тест на антиген - это хороший вариант и альтернатива ПЦР, поскольку ИФА на антитела, например, обнаруживает иммуноглобулин, то есть реакцию организма на возбудитель, а не сам возбудитель или его антиген. То есть сравнить в положительном плане можно ПЦР и метод обнаружения на антиген" - уверен эксперт.

Врач-инфекционист Лариса Мороз отметила, что как и ПЦР, антигенный тест так же показывает заражение в первые дни заболевания.

"На антиген тест будет обнаруживать заражение в первые сроки заболевания. Но его у нас еще нет, как будет, то мы посмотрим", - рассказала она.

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