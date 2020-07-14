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Інфекціоніст розповіла, як уберегтися від COVID-19 майбутнім мамам і татам

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні окремі пологові будинки та перинатальні центри у різних регіонах України починають повільно повертатися до звичних умов роботи, зокрема, відновлюють практику партнерських пологів, яка під час жорсткого карантину була тимчасово скасована. Головною умовою для майбутніх тат, перш ніж бути присутнім на пологах, є проходження ІФА-тестування на COVID-19, що, за словами, лікаря-інфекціоніста Лариси Мороз, убезпечує і породіллю, і лікарів, передає УНН.

"Тут і мови нема, що татам перед партнерськими пологами обов'язково треба проходити ІФА. Ми ж не знаємо, а якщо тато в кінці інкубаційного періоду чи на початку захворювання. А майбутні тати - це переважно люди молодого віку, у яких частіше за все безсимптомно перебігає захворювання на коронавірус.

У такий спосіб, роблячи ІФА, ми унеможливлюємо інфікування, перш за все, породіллі і також лікарів, які будуть у палаті разом з жінкою, що народжує", - пояснила лікар.

За її словами, ІФА-тестування для вагітних — теж важливе і навіть обов'язкове. При цьому, не лише напередодні пологів, але й взагалі. Особливо, коли майбутня мама відвідує магазини чи інші людні місця.

Зауважимо, що ІФА-тестування на COVID-19 дозволяє визначити у людини наявність антитіл до вірусу. Якщо виявлені антитіла IgG, то це означає, що пацієнт вже перехворів. А якщо IgM - отже, людина, хворіє в даний момент.

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