Інфекціоніст розповіла, як уберегтися від COVID-19 майбутнім мамам і татам

"Тут і мови нема, що татам перед партнерськими пологами обов'язково треба проходити ІФА. Ми ж не знаємо, а якщо тато в кінці інкубаційного періоду чи на початку захворювання. А майбутні тати - це переважно люди молодого віку, у яких частіше за все безсимптомно перебігає захворювання на коронавірус.

У такий спосіб, роблячи ІФА, ми унеможливлюємо інфікування, перш за все, породіллі і також лікарів, які будуть у палаті разом з жінкою, що народжує", - пояснила лікар.

За її словами, ІФА-тестування для вагітних — теж важливе і навіть обов'язкове. При цьому, не лише напередодні пологів, але й взагалі. Особливо, коли майбутня мама відвідує магазини чи інші людні місця.

Зауважимо, що ІФА-тестування на COVID-19 дозволяє визначити у людини наявність антитіл до вірусу. Якщо виявлені антитіла IgG, то це означає, що пацієнт вже перехворів. А якщо IgM - отже, людина, хворіє в даний момент.