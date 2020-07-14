Инфекционист рассказала, как уберечься от COVID-19 будущим мамам и папам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня отдельные родильные дома и перинатальные центры в разных регионах Украины начинают медленно возвращаться к привычным условиям работы, в частности, восстанавливают практику партнерских родов, которая во время жесткого карантина была временно отменена. Главным условием для будущих пап, прежде чем присутствовать на родах, является прохождение ИФА-тестирования на COVID-19, что, по словам, врача-инфекциониста Ларисы Мороз, защищает и роженицу, и врачей, передает УНН.
"Здесь и речи нет, что папам перед партнерскими родами обязательно нужно проходить ИФА. Мы же не знаем, а если папа в конце инкубационного периода или в начале заболевания. А будущие папы - это преимущественно люди молодого возраста, у которых чаще всего бессимптомно протекает заболевание коронавирусом.
Таким образом, делая ИФА, мы исключаем инфицирование, прежде всего, роженицы и также врачей, которые будут в палате вместе с рожающей женщиной", - пояснила врач.
По ее словам, ИФА-тестирование для беременных - тоже важно и даже обязательно. При этом, не только перед родами, но и вообще. Особенно, когда будущая мама посещает магазины или другие людные места.
Отметим, что ИФА-тестирование на COVID-19 позволяет определить у человека наличие антител к вирусу. Если обнаружены антитела IgG, то это означает, что пациент уже переболел. А если IgM - значит, человек, болеет в данный момент.