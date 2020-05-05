Інфекціоніст розповіла про особливості формування імунітету до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Особливості формування імунітету до COVID-19 наразі ще тільки вивчаються, проте, якщо людина перенесла клінічну форму хвороби, то у неї будуть формуватись антитіла. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “19:00” Анастасії Дайнод і Ростислава Сухачова в ефірі телеканалу ZiK, передає УНН.
“На сьогоднішній день особливості імунітету при цьому захворюванні (COVID-19 - ред) ще тільки вивчаються. Але, абсолютно неправильно, коли говорять про те, що не формується імунітет від коронавірусної хвороби. Такого не буває. Якщо людина одужує, то у неї обов’язково формується імунітет. Цей імунітет ми можемо відстежувати по антитілам”, — зазначила вона.
За словами Голубовської, якщо людина хворіє клінічною формою, то у неї будуть формуватись антитіла.
“Відповідно до сучасних публікацій, поки що вивчається це питання. Дуже рідко, коли неважка форма захворювання, і швидко спрацьовують інші ланки імунної відповіді, а не антитіла. То вони можуть просто з’являтися в малих кількостях, які не визначаються. Але це мова про субклінічну, легку форму захворювання, коли пацієнт взагалі не звертає увагу на хворобу. Якщо людина хворіє клінічною формою, то у неї антитіла формуються”, — додає лікар-інфекціоніст.
Нагадаємо, раніше Голубовська повідомляла, що люди з другою групою крові мають найбільший ризик перед коронавірусною хворобою COVID-19.