Інфекціоніст розповіла про особливості формування імунітету до COVID-19

“На сьогоднішній день особливості імунітету при цьому захворюванні (COVID-19 - ред) ще тільки вивчаються. Але, абсолютно неправильно, коли говорять про те, що не формується імунітет від коронавірусної хвороби. Такого не буває. Якщо людина одужує, то у неї обов’язково формується імунітет. Цей імунітет ми можемо відстежувати по антитілам”, — зазначила вона.

За словами Голубовської, якщо людина хворіє клінічною формою, то у неї будуть формуватись антитіла.

“Відповідно до сучасних публікацій, поки що вивчається це питання. Дуже рідко, коли неважка форма захворювання, і швидко спрацьовують інші ланки імунної відповіді, а не антитіла. То вони можуть просто з’являтися в малих кількостях, які не визначаються. Але це мова про субклінічну, легку форму захворювання, коли пацієнт взагалі не звертає увагу на хворобу. Якщо людина хворіє клінічною формою, то у неї антитіла формуються”, — додає лікар-інфекціоніст.

Нагадаємо, раніше Голубовська повідомляла, що люди з другою групою крові мають найбільший ризик перед коронавірусною хворобою COVID-19.