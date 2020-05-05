Инфекционист рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

“На сегодняшний день особенности иммунитета при этом заболевании (COVID-19 — ред) еще только изучаются. Но, совершенно неправильно, когда говорят о том, что не формируется иммунитет к коронавирусной болезни. Такого не бывает. Если человек выздоравливает, то у него обязательно формируется иммунитет. Этот иммунитет мы можем отслеживать по антителам”, — отметила она.

По словам Голубовской, если человек болеет клинической формой, то у него будут формироваться антитела.

“Согласно современным публикаций, пока изучается этот вопрос. Очень редко, когда не тяжелая форма заболевания, и быстро срабатывают другие звенья иммунного ответа, а не антитела. То, они могут просто появляться в малых количествах, которые не определяются. Но это речь идет о субклинических, легких формах заболевания, когда пациент вообще не обращает внимания на болезнь. Если человек болеет клинически значимой формой заболевания, то у него антитела формируются”, — добавляет врач-инфекционист.

Напомним, ранее Голубовская сообщала, что люди со второй группой крови имеют наибольший риск перед коронавирусной болезнью COVID-19.