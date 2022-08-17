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Індонезія відзначила перший день незалежності у майбутній столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Індонезія відсвяткувала свій перший день незалежності у майбутній столиці, оскільки планує перенести її з Джакарти. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Індонезія відзначила перший день незалежності у майбутній столиці

Деталі

Нусантара, що знаходиться за 2000 км від Джакарти, має стати новим політичним центром і четвертою за величиною столицею в світі.

Уряд готується до нарощування інфраструктурних проектів, щоб відкрити місто, яке займатиме близько 56 180 гектарів на острові Борнео.

У Джакарті проживає 30 мільйонів людей, і вона вже давно страждає від серйозних проблем з інфраструктурою та повеней, що посилюються зміною клімату.

У деяких районах земля опустилася на 25 сантиметрів під воду за рік — удвічі більше, ніж у середньому у світі для великих прибережних міст, і деякі експерти передбачають, що до 2050 року до третини мегаполісу може опинитися під водою.

Урядовці зазначають, що нова столиця буде повністю завершена та заселена населенням у два мільйони людей, а це допоможе поширити економічне зростання на слаборозвинений регіон.

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