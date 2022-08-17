Индонезия отметила первый день независимости в будущей столице

Деттали

Нусантара, что находится в 2000 км от Джакарты, должна стать новым политическим центром и четвертой по величине столицей в мире.

Правительство готовится к наращиванию инфраструктурных проектов, чтобы открыть город, что занимает около 56 180 гектаров на острове Борнео.

В Джакарте проживает 30 миллионов человек, и она уже давно страдает серьезными проблемами с инфраструктурой и наводнениями, усугубляющимися изменением климата.

В некоторых районах земля опустилась на 25 сантиметров под воду за год — вдвое больше, чем в среднем в мире для больших прибрежных городов, и некоторые эксперты предполагают, что к 2050 году до трети мегаполиса может оказаться под водой.

Чиновники отмечают, что новая столица будет полностью завершена и заселена населением в два миллиона человек, а это поможет распространить экономический рост на слаборазвитый регион.