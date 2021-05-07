Індонезія та Малайзія вводять обмеження на пересування через загрозу спалаху COVID-19

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Поява нових варіантів Covid-19, повільні темпи вакцинації і зниження прихильності людей до протоколів лікування коронавірусу спонукали найбільш густонаселені країни Південно-Східної Азії ввести певні обмеження через можливий сплеск випадків захворювання протягом кількох тижнів після фестивалю.

Курбан-байрам, відомий як Харі Райян, доводиться на 13 і 14 травня цього року.

Мільйони мусульман Індонезії традиційно відзначають кінець священного місяця Рамадан, подорожуючи по своїм рідним містам, в результаті масового виходу, відомого в просторіччі як Мудик, але влада спробувала припинити цю практику в цьому році, заборонивши внутрішні поїздки на 12 днів протягом і після свята Ід.

Тим часом Малайзія ввела заборону на поїздки між штатами, який триватиме до місяця після свята Курбан-байрам. Окрім того, було введено часткову ізоляцію в Куала-Лумпурі, яка триватиме до 20 травня, під час якої буде дозволено працювати тільки основним підприємствам, а ресторани будуть обмежені обслуговуванням тільки їжі на винос. Сінгапур, який останнім часом спостерігає невелике зростання випадків захворювання, також посилив свої заходи по боротьбі з коронавірусом, скоротивши кількість людей, допущених до громадських зборів, з восьми до п'яти.

В Індонезії в даний час реєструється в середньому понад 5000 нових випадків щодня, а в Малайзії - близько половини цієї кількості. Хоча найвищий денний показник в Індонезії - 14 518 осіб - був зареєстрований ще 30 січня, влада країни побоюється, що інфекція може знову вирости в міру появи більш заразних нових варіантів.

Введення заборони на поїздки в цей момент релігійного календаря буде непростою справою. Близько 87% з 270 мільйонного населення Індонезії - мусульмани, і для багатьох жителів великих міст Курбан - єдина можливість повернутися додому, щоб побачитися з сім'ями, що робить його найбільшим і найбільш завантаженим курортним сезоном в країні.

Додамо

У 2019 Мудик проводили більше 18 мільйонів індонезійців. Влада також заборонила поїздки протягом періоду минулого року, вперше в історії, з неоднозначними результатами і численними повідомленнями про людей, які порушують правила.

Цього року очікується, що люди знову знайдуть способи обійти обмеження, які вимагають від мандрівників пред'явлення негативних результатів тесту на Covid-19 і документів, що вказують на цілі їх поїздки.

Поліція активізувала свої операції, розмістивши 155 000 осіб на 333 контрольно-пропускних пунктах, розкиданих від Суматри до Балі.

"В минулому році свята Курбан-байрам сприяли збільшенню числа випадків коронавірусу на 10-20%. Це незаперечний науковий факт, що (коли) велика кількість людей (мобілізується), це посилює пандемію", - сказав Дікі Будіман, епідеміолог з Університету Гріффіта в Австралії.

"Нові варіанти виявлені і в Індонезії. Вони більш заразні і можуть знизити ефективність вакцин або людських антитіл. Це означає, що люди, які вже заразилися Covid-19, можуть заразитися повторно. Ось чому Мудик в цьому році все ще небезпечний".

Більш заразні варіанти, вперше виявлені в Індії, Південній Африці і Великобританії, були виявлені як в Індонезії, так і в Малайзії.

Хермаван Сапутра з Індонезійській асоціації громадської охорони здоров'я сказав, що система охорони здоров'я буде перевантажена, якщо кількість випадків захворювання виросте на 30-50%.

За словами Хермавана, поєднання втоми від пандемії, слабкого правозастосування та нездатності координувати правила між різними урядовими установами означає, що Індонезія потенційно може зіткнутися з таким же сплеском, як в Індії.

Що ще відомо?

Деякі експерти пов'язують хвилю інфекцій, що накрила Індію, з рішенням уряду дозволити фестивалі і політичні мітинги, оскільки передбачалося, що найгірше з кризи вже позаду.

Епідеміологи також попередили, що в Малайзії може спостерігатися зростання числа активних випадків захворювання до 50 000 з приблизно 30 000 в даний час після свята Ід.

Хоча Індонезія є однією з перших азіатських країн, яка запустили програму масової вакцинації, експерти застерігають її від ослаблення заходів безпеки, оскільки впровадження йде повільніше, ніж очікувалося. Станом на четвер тільки близько восьми мільйонів осіб отримали дві дози вакцини, в основному китайську ін'єкцію Sinovac.

Минулого тижня найбільша економіка Південно-Східної Азії отримала майже 74 мільйони доз вакцини - 65 мільйонів доз вакцини Sinovac, а решта - AstraZeneca або Sinopharm.

"Вакцина поки не допомагає нам контролювати пандемію. З первісної мети вакцинації 40 мільйонів осіб тільки вісім мільйонів осіб отримали два уколи. Якщо рівень ефективності (вакцини Sinovac) становить 65%, це означає, що тільки 4,5 мільйона осіб виробили імунну відповідь, викликану вакциною", - сказав Хермаван.

"Це ніщо в країні з 270 мільйонами людей, особливо коли на цьому тижні десятки мільйонів людей вже вирушили в дорогу на Мудик".

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