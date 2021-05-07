Індонезія та Малайзія вводять обмеження на пересування через загрозу спалаху COVID-19

ukru
Ексклюзив
10:51 • 33004 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 55609 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121061 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162970 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 239421 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181718 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175385 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188297 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155090 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160247 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103062 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101390 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115123 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 79552 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 104578 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 239403 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192937 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288401 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283677 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85519 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91684 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87412 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109058 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118424 перегляди
Актуальне
Індонезія та Малайзія вводять обмеження на пересування через загрозу спалаху COVID-19

Індонезія та Малайзія вводять обмеження на пересування через загрозу спалаху COVID-19

Київ • УНН

 • 17309 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Індонезія, а також Малайзія ввели заборони на поїздки спрямовані на припинення поширення індійського штаму коронавірусу перед релігійним святом Ід аль-Фітр. Про це інформує УНН з посилання на South China Morning Post.

Деталі

Поява нових варіантів Covid-19, повільні темпи вакцинації і зниження прихильності людей до протоколів лікування коронавірусу спонукали найбільш густонаселені країни Південно-Східної Азії ввести певні обмеження через можливий сплеск випадків захворювання протягом кількох тижнів після фестивалю.

Курбан-байрам, відомий як Харі Райян, доводиться на 13 і 14 травня цього року.

Мільйони мусульман Індонезії традиційно відзначають кінець священного місяця Рамадан, подорожуючи по своїм рідним містам, в результаті масового виходу, відомого в просторіччі як Мудик, але влада спробувала припинити цю практику в цьому році, заборонивши внутрішні поїздки на 12 днів протягом і після свята Ід.

Тим часом Малайзія ввела заборону на поїздки між штатами, який триватиме до місяця після свята Курбан-байрам. Окрім того, було введено часткову ізоляцію в Куала-Лумпурі, яка триватиме до 20 травня, під час якої буде дозволено працювати тільки основним підприємствам, а ресторани будуть обмежені обслуговуванням тільки їжі на винос. Сінгапур, який останнім часом спостерігає невелике зростання випадків захворювання, також посилив свої заходи по боротьбі з коронавірусом, скоротивши кількість людей, допущених до громадських зборів, з восьми до п'яти.

В Індонезії в даний час реєструється в середньому понад 5000 нових випадків щодня, а в Малайзії - близько половини цієї кількості. Хоча найвищий денний показник в Індонезії - 14 518 осіб - був зареєстрований ще 30 січня, влада країни побоюється, що інфекція може знову вирости в міру появи більш заразних нових варіантів.

Введення заборони на поїздки в цей момент релігійного календаря буде непростою справою. Близько 87% з 270 мільйонного населення Індонезії - мусульмани, і для багатьох жителів великих міст Курбан - єдина можливість повернутися додому, щоб побачитися з сім'ями, що робить його найбільшим і найбільш завантаженим курортним сезоном в країні.

Додамо

У 2019 Мудик проводили більше 18 мільйонів індонезійців. Влада також заборонила поїздки протягом періоду минулого року, вперше в історії, з неоднозначними результатами і численними повідомленнями про людей, які порушують правила.

Цього року очікується, що люди знову знайдуть способи обійти обмеження, які вимагають від мандрівників пред'явлення негативних результатів тесту на Covid-19 і документів, що вказують на цілі їх поїздки.

Поліція активізувала свої операції, розмістивши 155 000 осіб на 333 контрольно-пропускних пунктах, розкиданих від Суматри до Балі.

"В минулому році свята Курбан-байрам сприяли збільшенню числа випадків коронавірусу на 10-20%. Це незаперечний науковий факт, що (коли) велика кількість людей (мобілізується), це посилює пандемію", - сказав Дікі Будіман, епідеміолог з Університету Гріффіта в Австралії.

"Нові варіанти виявлені і в Індонезії. Вони більш заразні і можуть знизити ефективність вакцин або людських антитіл. Це означає, що люди, які вже заразилися Covid-19, можуть заразитися повторно. Ось чому Мудик в цьому році все ще небезпечний".

Більш заразні варіанти, вперше виявлені в Індії, Південній Африці і Великобританії, були виявлені як в Індонезії, так і в Малайзії.

Хермаван Сапутра з Індонезійській асоціації громадської охорони здоров'я сказав, що система охорони здоров'я буде перевантажена, якщо кількість випадків захворювання виросте на 30-50%.

За словами Хермавана, поєднання втоми від пандемії, слабкого правозастосування та нездатності координувати правила між різними урядовими установами означає, що Індонезія потенційно може зіткнутися з таким же сплеском, як в Індії.

Що ще відомо?

Деякі експерти пов'язують хвилю інфекцій, що накрила Індію, з рішенням уряду дозволити фестивалі і політичні мітинги, оскільки передбачалося, що найгірше з кризи вже позаду.

Епідеміологи також попередили, що в Малайзії може спостерігатися зростання числа активних випадків захворювання до 50 000 з приблизно 30 000 в даний час після свята Ід.

Хоча Індонезія є однією з перших азіатських країн, яка запустили програму масової вакцинації, експерти застерігають її від ослаблення заходів безпеки, оскільки впровадження йде повільніше, ніж очікувалося. Станом на четвер тільки близько восьми мільйонів осіб отримали дві дози вакцини, в основному китайську ін'єкцію Sinovac.

Минулого тижня найбільша економіка Південно-Східної Азії отримала майже 74 мільйони доз вакцини - 65 мільйонів доз вакцини Sinovac, а решта - AstraZeneca або Sinopharm.

"Вакцина поки не допомагає нам контролювати пандемію. З первісної мети вакцинації 40 мільйонів осіб тільки вісім мільйонів осіб отримали два уколи. Якщо рівень ефективності (вакцини Sinovac) становить 65%, це означає, що тільки 4,5 мільйона осіб виробили імунну відповідь, викликану вакциною", - сказав Хермаван.

"Це ніщо в країні з 270 мільйонами людей, особливо коли на цьому тижні десятки мільйонів людей вже вирушили в дорогу на Мудик".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Індія побила власний рекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами