Индонезия и Малайзия вводят ограничения на передвижение из-за угрозы вспышки COVID-19

Детали

Появление новых вариантов Covid-19, медленные темпы вакцинации и снижение приверженности людей к протоколам лечения коронавируса побудили наиболее густонаселенные страны Юго-Восточной Азии ввести определенные ограничения из-за возможного всплеска случаев заболевания в течение нескольких недель после фестиваля.

Курбан-байрам, известный как Хари Райя, приходится на 13 и 14 мая этого года.

Миллионы мусульман Индонезии традиционно отмечают конец священного месяца Рамадан, путешествуя по своим родным городам, в результате массового выхода, известного в просторечии как Мудик, но власти попытались прекратить эту практику в этом году, запретив внутренние поездки на 12 дней в течение и после праздника Ид.

Между тем Малайзия ввела запрет на поездки между штатами, который продлится до месяца после праздника Курбан-байрам. Кроме того, было введено частичную изоляцию в Куала-Лумпуре, которая продлится до 20 мая, во время которой будет разрешено работать только основным предприятиям, а рестораны будут ограничены обслуживанием только еды на вынос. Сингапур, который в последнее время наблюдает небольшой рост случаев заболевания, также усилил свои меры по борьбе с коронавирусом, сократив количество людей, допущенных к общественным собрания, с восьми до пяти.

В Индонезии в настоящее время регистрируется в среднем более 5000 новых случаев ежедневно, а в Малайзии - около половины этого количества. Хотя самый высокий дневной показатель в Индонезии - 14 518 человек - был зарегистрирован еще 30 января, власти страны опасаются, что инфекция может снова вырасти по мере появления более заразных новых вариантов.

Введение запрета на поездки в этот момент религиозного календаря будет непростым делом. Около 87% из 270 миллионного населения Индонезии - мусульмане, и для многих жителей больших городов Курбан - единственная возможность вернуться домой, чтобы повидаться с семьями, что делает его крупнейшим и самым загруженным курортным сезоном в стране.

Добавим

В 2019 году Мудик проводили больше 18 млн индонезийцев. Власти также запретили поездки в течение периода прошлого года, впервые в истории, с неоднозначными результатами и многочисленными сообщениями о людях, которые нарушают правила.

В этом году ожидается, что люди снова найдут способы обойти ограничения, которые требуют от путешественников предъявления отрицательных результатов теста на Covid-19 и документов, указывающих на цели их поездки.

Полиция активизировала свои операции, разместив 155 000 человек в 333 контрольно-пропускных пунктах, разбросанных от Суматры до Бали.

"В прошлом году праздник Курбан-байрам способствовал увеличению числа случаев коронавируса на 10-20%. Это неоспоримый научный факт, что (когда) большое количество людей (мобилизуется), это усиливает пандемию", - сказал Дики Будиман, эпидемиолог из Университета Гриффита в Австралии.

"Новые варианты обнаруженные и в Индонезии. Они более заразны и могут снизить эффективность вакцин или человеческих антител. Это означает, что люди, которые уже заразились Covid-19, могут заразиться повторно. Вот почему Мудик в этом году все еще опасен".

Более заразные варианты, впервые обнаруженные в Индии, Южной Африке и Великобритании, были обнаружены как в Индонезии, так и в Малайзии.

Хермаван Сапутра с Индонезийской ассоциации общественного здравоохранения сказал, что система здравоохранения будет перегружена, если количество случаев заболевания вырастет на 30-50%.

По словам Хермавана, сочетание усталости от пандемии, слабого правоприменения и неспособности координировать правила между различными правительственными учреждениями означает, что Индонезия потенциально может столкнуться с таким же всплеском, как в Индии.

Что еще известно?

Некоторые эксперты связывают волну инфекций, которая затопила Индию, с решением правительства разрешить фестивали и политические митинги, поскольку предполагалось, что худшее из кризиса уже позади.

Эпидемиологи также предупредили, что в Малайзии может наблюдаться рост числа активных случаев заболевания в 50 000 случаев из примерно 30 000 случаев в настоящее время после праздника Ид.

Хотя Индонезия является одной из первых азиатских стран, которая запустили программу массовой вакцинации, эксперты предостерегают ее от ослабления мер безопасности, поскольку внедрение идет медленнее, чем ожидалось. По состоянию на четверг только около восьми миллионов человек получили две дозы вакцины, в основном китайскую инъекцию Sinovac.

На прошлой неделе крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии получила почти 74 миллиона доз вакцины - 65 млн доз вакцины Sinovac, а остальные - AstraZeneca или Sinopharm.

"Вакцина пока не помогает нам контролировать пандемию. С первоначальной цели вакцинации 40 млн человек только восемь миллионов человек получили два укола. Если уровень эффективности (вакцины Sinovac) составляет 65%, это означает, что только 4,5 миллиона человек выработали иммунный ответ, вызванный вакциной", - сказал Хермаван.

"Это ничто в стране с 270 миллионами людей, особенно когда на этой неделе десятки миллионов людей уже отправились в путь на Мудик".

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