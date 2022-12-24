Індонезія має намір експортувати природний газ до В'єтнаму у 2026 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Індонезія має намір експортувати природний газ до В'єтнаму, починаючи з 2026 року, з морського блоку Туна, розташованого недалеко від індонезійського і в'єтнамського морського кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Найбільша економіка Південно-Східної Азії може поставляти від 100 до 150 мільйонів стандартних кубічних футів на добу (MMSCFD) газу по газопроводу з блоку Туна, що експлуатується Harbour Energy (HBR.L), повідомив журналістам міністр енергетики Аріфін Тасріф.
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