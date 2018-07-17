Індію знову накрили дощі: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У штаті Керала на півдні Індії 11 людей стали жертвами проливних дощів за останні 24 години. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
В окрузі Квілон загинули три людини, крім того, в округах Малаппурам і Кожикоде загинули двоє людей. Є жертви і в інших округах. Погана погода серйозно ускладнила транспортне сполучення в штаті.
У поточному році в Індії близько 250 людей загинули, ще понад 400 постраждали в результаті проливних дощів, піщаних бур та інших лих.
Як повідомляв УНН, в результаті повеней 19 червня, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.
Нагадаємо, мусонні дощі і також сильний вітер в Бангладеш завдають шкоди таборах біженців, в яких проживають мусульмани-Рохин зі штату Аракан в М'янмі.