Индию снова накрыли дожди: есть жертвы

В округе Квилон погибли три человека, кроме того, в округах Малаппурам и Кожикоде погибли по два человека. Есть жертвы и в других округах. Плохая погода серьезно осложнила транспортное сообщение в штате.



В текущем году в Индии около 250 человек погибли, еще более 400 пострадали в результате проливных дождей, песчаных бурь и других бедствий.

Как сообщал УНН, в результате наводнений 19 июня, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

Напомним, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят ущерб лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.