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Індійська SpiceJet придбає більше 200 літаків Boeing за 22 млрд дол.

Індійська SpiceJet придбає більше 200 літаків Boeing за 22 млрд дол.

Київ • УНН

 • 10984 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Індійська авіакомпанія SpiceJet в п'ятницю оголосила про намір купити до 205 літаків Boeing на суму 22 млрд дол., одне з найбільших замовлень літаків для компанії, передає УНН з посиланням на Times of India.

Голова SpiceJet Аджай Сингх заявив, що замовлення стосується 155 літаків Boeing 737-8 MAX і права на покупку 50 літаків далекої дальності польотів, таких як Dreamliner і B-737.

Угода з SpiceJet є поштовхом для Boeing в Індії, де конкурент компанії Airbus виграв рекордне замовлення IndiGo, найбільшої бюджетної авіакомпанії в країні, а також недавню угоду з GoAir.

Авіаринок Індії є одним з тих, що розвиваються найдинамічніше в світі. Індійський пасажиропотік збільшується більш ніж на 20% щорічно завдяки низьким цінам і зростанням доходів.

Нагадаємо, наприкінці грудня Airbus погодився продати Ірану 100 літаків за 18 млрд дол. Раніше в грудні іранський авіаперевізник уклав угоду на постачання 80 лайнерів американської компанії Boeing, головного конкурента Airbus.

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