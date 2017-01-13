Индийская SpiceJet приобретет более 200 самолетов Boeing за 22 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Индийская авиакомпания SpiceJet в пятницу объявила о намерении купить до 205 самолетов Boeing на сумму 22 млрд долл., один из крупнейших заказов самолетов для компании, передает УНН со ссылкой на Times of India.
Глава SpiceJet Аджай Сингх заявил, что заказ касается 155 самолетов Boeing 737-8 MAX и права на покупку 50 самолетов дальней дальности полетов, таких как Dreamliner и B-737.
Соглашение с SpiceJet является толчком для Boeing в Индии, где конкурент компании Airbus выиграл рекордный заказ IndiGo, крупнейшей бюджетной авиакомпании в стране, а также недавнее соглашение с GoAir.
Авиарынок Индии является одним из наиболее быстроразвивающихся в мире. Индийский пассажиропоток увеличивается более чем на 20% ежегодно благодаря низким ценам и росту доходов.
Напомним, в конце декабря Airbus согласился продать Ирану 100 самолетов за 18 млрд долл. Ранее в декабре иранский авиаперевозчик заключил соглашение на поставку 80 лайнеров американской компании Boeing, главного конкурента Airbus.