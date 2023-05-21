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Індія зробить "все, що в наших силах" в українській війні - прем'єр Моді

Індія зробить "все, що в наших силах" в українській війні - прем'єр Моді

Київ • УНН

 • 880065 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Індія зробить "все, що в наших силах", щоб вирішити українську кризу, заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді, пише УНН.

Цитата

"Українсько-російська війна це дуже велика проблема для всього світу. Це багато в чому торкнулося всіх країн. Але я не вважаю це за політичну чи економічну проблему. Це питання людяності та людських цінностей.. Ви краще за всіх нас знаєте страждання війни.. Коли наші діти, які повернулися з України, пояснили, що там відбувається. Я добре зрозумів біль ваших громадян… Обіцяю, що я працюватиму якнайбільше з Індією, і зроблю все що в наших силах, щоб вирішити цю проблему", - сказав Моді.

Моді також подякував Зеленському за допомогу, надану індійським студентам після вторгнення росії.

Це була перша особиста зустріч після початку російського вторгнення 15 місяців тому, відтоді як Нью-Делі демонстративно чинить опір критиці москви.

Доповнення

Український лідер раніше провів переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, з якими він також зустрічався кілька днів тому під час поїздки по Європі, щоб заручитися підтримкою запланованого весняного наступу.

А в обговореннях із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Зеленський підняв обмеження на експорт української сільгосппродукції та "неприпустимість" продовження заходів після 5 червня.

Президент Франції Еммануель Макрон похвалив рішення Зеленського здійснити особистий візит, заявивши йому, що це "може змінити правила гри".

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