Индия сделает "все, что в наших силах" в украинской войне - премьер Моди

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"Украинско-российская война это очень большая проблема для всего мира. Это во многом коснулось всех стран. Но я не считаю это политической или экономической проблемой. Это вопрос человечности и человеческих ценностей. Вы лучше всех нас знаете страдания войны. Когда наши дети, вернувшиеся из Украины, объяснили, что там происходит. Я хорошо понял боль ваших граждан… Обещаю, что я буду работать как можно больше с Индией, и сделаю все что в наших силах, чтобы решить эту проблему", - сказал Моди.

Моди также поблагодарил Зеленского за помощь, оказанную индийским студентам после вторжения россии.

Это была первая личная встреча после начала российского вторжения 15 месяцев назад, с тех пор как Нью-Дели демонстративно сопротивляется критике москвы.

Дополнение

Украинский лидер ранее провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которыми он также встречался несколько дней назад во время поездки по Европе, чтобы заручиться поддержкой запланированного весеннего наступления.

А в обсуждениях с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Зеленский поднял ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции и "недопустимость" продления мер после 5 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил решение Зеленского совершить личный визит, заявив ему, что это "может изменить правила игры".