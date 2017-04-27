Індія запустила балістичну ракету середньої дальності - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Індія запустила балістичну ракету середньої дальності "Агні-3". Про це з посиланням на офіційні джерела повідомляє Xinhua, передає УНН.
Як зазначається, запуск балістичної ракети відбувся у четвер з острова біля берегів східного штату Орісса.
Нагадаємо, Північна Корея погрожує щотижня проводити випробування ракет.
Також нагадаємо, Китай може припинити поставки нафти КНДР у разі проведення їй нового ядерного випробування.
Згідно з даними американського аналітичного порталу 38 North, фахівці якого проаналізували свіжі супутникові знімки полігону на півночі країни, КНДР може здійснити нове ядерне випробування в будь-який момент.