Индия запустила баллистическую ракету средней дальности - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Индия запустила баллистическую ракету средней дальности "Агни-3". Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает Xinhua, передает УНН.
Как отмечается, запуск баллистической ракеты состоялся в четверг с острова у берегов восточного штата Орисса.
Напомним, Северная Корея угрожает еженедельно проводить испытания ракет.
Также напомним, Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ей нового ядерного испытания.
Согласно данным американского аналитического портала 38 North, специалисты которого проанализировали свежие спутниковые снимки полигона на севере страны, КНДР может осуществить новое ядерное испытание в любой момент.